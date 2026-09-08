Димаш Кудайберген обратился к Николаю Баскову за советом и вызвал неоднозначную реакцию
Фото: Threads/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к "золотому голосу России" Николаю Баскову за советом по поводу чая, сообщает Zakon.kz.
Народный артист Казахстана в Threads 7 сентября 2026 года опубликовал селфи, подписав его:
"Решил выпить чаю после распевки в студии. Говорят, Николай Басков самый главный в Threads. Николай Викторович, какой чай посоветуете для голоса? Все-таки у золотого надо спрашивать".
Басков довольно скоро ответил Димашу:
"Твоему выдающемуся голосу и чай не нужен".
Реакция комментаторов была неоднозначная: кто-то шутку понял и оценил, а кто-то усомнился, что этот пост действительно сделал Димаш:
- Мне кажется, Димаш последние посты сам не пишет, – кто-то из команды, так я думаю. То ИИ, то кто-то другой, не его, как говорится, почерк.
- Dimash with all due respect, is this really you??? Меня удивляет ваше обращение к человеку, действия и высказывания которого в последние несколько лет очень неоднозначны...
- Это настоящий аккаунт Димаша?! Зачем ему спрашивать совета у кого-либо, тем более у Баскова?!
- Димаш, это ты?
- Теперь точно вы будете главным в Тредс! Nikolaibaskov, подвиньтесь, плиз!
- Не каждый выкупил иронию и наезжают с обидой.
- Народ в комментах ущемился, вы когда уже быть перестанете душными? Золотой голос Баскова – это старый древний прикол, а не то, что он реально золотой.
- Басков пел про золотую чашу.
- Золотая чаша, золотааяяя... из его рекламы.
6 сентября Кудайберген поделился информацией о подготовке к новому мировому турне под названием DiMENSIONS, которое начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове. А пока, просто готовясь к выступлениям на мировых сценах, артист покорил мировой чарт песней Aqerke.
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