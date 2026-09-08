Димаш Кудайберген обратился к Николаю Баскову за советом и вызвал неоднозначную реакцию

Казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к "золотому голосу России" Николаю Баскову за советом по поводу чая, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Казахстана в Threads 7 сентября 2026 года опубликовал селфи, подписав его:

"Решил выпить чаю после распевки в студии. Говорят, Николай Басков самый главный в Threads. Николай Викторович, какой чай посоветуете для голоса? Все-таки у золотого надо спрашивать".

Басков довольно скоро ответил Димашу:

"Твоему выдающемуся голосу и чай не нужен".

Реакция комментаторов была неоднозначная: кто-то шутку понял и оценил, а кто-то усомнился, что этот пост действительно сделал Димаш:

Мне кажется, Димаш последние посты сам не пишет, – кто-то из команды, так я думаю. То ИИ, то кто-то другой, не его, как говорится, почерк.

Dimash with all due respect, is this really you??? Меня удивляет ваше обращение к человеку, действия и высказывания которого в последние несколько лет очень неоднозначны...

Это настоящий аккаунт Димаша?! Зачем ему спрашивать совета у кого-либо, тем более у Баскова?!

Димаш, это ты?

Теперь точно вы будете главным в Тредс! Nikolaibaskov, подвиньтесь, плиз!

Не каждый выкупил иронию и наезжают с обидой.

Народ в комментах ущемился, вы когда уже быть перестанете душными? Золотой голос Баскова – это старый древний прикол, а не то, что он реально золотой.

Басков пел про золотую чашу.

Золотая чаша, золотааяяя... из его рекламы.

6 сентября Кудайберген поделился информацией о подготовке к новому мировому турне под названием DiMENSIONS, которое начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове. А пока, просто готовясь к выступлениям на мировых сценах, артист покорил мировой чарт песней Aqerke.