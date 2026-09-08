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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к Николаю Баскову за советом и вызвал неоднозначную реакцию

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:55 Фото: Threads/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к "золотому голосу России" Николаю Баскову за советом по поводу чая, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Казахстана в Threads 7 сентября 2026 года опубликовал селфи, подписав его:

"Решил выпить чаю после распевки в студии. Говорят, Николай Басков самый главный в Threads. Николай Викторович, какой чай посоветуете для голоса? Все-таки у золотого надо спрашивать".
пост Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:55

Фото: Threads/kudaibergenov.dimash

Басков довольно скоро ответил Димашу:

"Твоему выдающемуся голосу и чай не нужен".

Реакция комментаторов была неоднозначная: кто-то шутку понял и оценил, а кто-то усомнился, что этот пост действительно сделал Димаш:

  • Мне кажется, Димаш последние посты сам не пишет, – кто-то из команды, так я думаю. То ИИ, то кто-то другой, не его, как говорится, почерк.
  • Dimash with all due respect, is this really you??? Меня удивляет ваше обращение к человеку, действия и высказывания которого в последние несколько лет очень неоднозначны...
  • Это настоящий аккаунт Димаша?! Зачем ему спрашивать совета у кого-либо, тем более у Баскова?!
  • Димаш, это ты?
  • Теперь точно вы будете главным в Тредс! Nikolaibaskov, подвиньтесь, плиз!
  • Не каждый выкупил иронию и наезжают с обидой.
  • Народ в комментах ущемился, вы когда уже быть перестанете душными? Золотой голос Баскова – это старый древний прикол, а не то, что он реально золотой.
  • Басков пел про золотую чашу.
  • Золотая чаша, золотааяяя... из его рекламы.

6 сентября Кудайберген поделился информацией о подготовке к новому мировому турне под названием DiMENSIONS, которое начинается 18 октября 2026 года с концерта в польском Кракове. А пока, просто готовясь к выступлениям на мировых сценах, артист покорил мировой чарт песней Aqerke.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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