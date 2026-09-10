"Мне не место на сцене": Лариса Долина в день 71-летия сделала громкое заявление

10 сентября 2026 года народная артистка России Лариса Долина отмечает 71-летие. Исполнительница хита "Погода в доме" в этот праздничный день обратилась к поклонникам, оставив большой пост на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы, годы пролетели как-то очень быстро.

"Сегодня я отмечаю свой 71-й день рождения. Вот так я выгляжу сегодня. Но столько всего хорошего в моей жизни произошло, что все плохое и страшное удалось пережить, справиться, перевернуть страницу и войти в свой новый год жизни с ощущением, что нужно еще что-нибудь сделать, что-то красивое и запоминающееся. Не знаю, сколько еще мне отведено быть на сцене, все решается на небесах… Но сколько бы Господь не дал, приму и буду жить дальше". Лариса Долина

Музыкант также подчеркнула, что является богатым человеком, но не материально.

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"Мошенники постарались оставить меня ни с чем. Я богата друзьями и близкими, своим творчеством и верой в людей, несмотря ни на что. Я многому научилась и продолжаю учиться. Я счастлива, что вижу, как растет моя смена – новое поколение будущих звезд, и что я к этому причастна (это мой ответ тем, кто бесконечно жаждет, чтобы я ушла). У меня очень богатая творческая жизнь, и я еще до сих пор востребована (к сожалению для тех, кто пишет, что я – старуха и мне не место на сцене)". Лариса Долина

Продолжая, Долина заявила, что наслаждается каждой прожитой минутой и так же, как в молодости, остается неисправимой оптимисткой.

"Что хочу себе пожелать? Продолжения моего профессионального пути, здоровья и сил и вашей поддержки, мои дорогие подписчики". Лариса Долина

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала квартиру в центре Москвы и перевела злоумышленникам полученные деньги. После этого певица пыталась оспорить сделку в суде. Разбирательство дошло до Верховного суда России, который в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, при этом официально признав Долину потерпевшей по делу о мошенничестве.

В ноябре 2025 года суд вынес приговор по делу о продаже квартиры певицы, приговорив к срокам курьера и других фигурантов.