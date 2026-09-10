#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
456.89
531.36
5.32
Культура и шоу-бизнес

"Мне не место на сцене": Лариса Долина в день 71-летия сделала громкое заявление

Лариса Долина, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:11 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
10 сентября 2026 года народная артистка России Лариса Долина отмечает 71-летие. Исполнительница хита "Погода в доме" в этот праздничный день обратилась к поклонникам, оставив большой пост на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы, годы пролетели как-то очень быстро.

"Сегодня я отмечаю свой 71-й день рождения. Вот так я выгляжу сегодня. Но столько всего хорошего в моей жизни произошло, что все плохое и страшное удалось пережить, справиться, перевернуть страницу и войти в свой новый год жизни с ощущением, что нужно еще что-нибудь сделать, что-то красивое и запоминающееся. Не знаю, сколько еще мне отведено быть на сцене, все решается на небесах… Но сколько бы Господь не дал, приму и буду жить дальше".Лариса Долина

Музыкант также подчеркнула, что является богатым человеком, но не материально.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:11
1,7 млрд тенге: Лариса Долина побила рекорд по отданной мошенникам сумме
"Мошенники постарались оставить меня ни с чем. Я богата друзьями и близкими, своим творчеством и верой в людей, несмотря ни на что. Я многому научилась и продолжаю учиться. Я счастлива, что вижу, как растет моя смена – новое поколение будущих звезд, и что я к этому причастна (это мой ответ тем, кто бесконечно жаждет, чтобы я ушла). У меня очень богатая творческая жизнь, и я еще до сих пор востребована (к сожалению для тех, кто пишет, что я – старуха и мне не место на сцене)".Лариса Долина

Продолжая, Долина заявила, что наслаждается каждой прожитой минутой и так же, как в молодости, остается неисправимой оптимисткой.

"Что хочу себе пожелать? Продолжения моего профессионального пути, здоровья и сил и вашей поддержки, мои дорогие подписчики".Лариса Долина

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала квартиру в центре Москвы и перевела злоумышленникам полученные деньги. После этого певица пыталась оспорить сделку в суде. Разбирательство дошло до Верховного суда России, который в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, при этом официально признав Долину потерпевшей по делу о мошенничестве.

В ноябре 2025 года суд вынес приговор по делу о продаже квартиры певицы, приговорив к срокам курьера и других фигурантов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Лариса Долина, поздравление Крутого, хейт, концерт, 70-летие
17:03, 11 сентября 2025
"Бабка Ёжка": поздравление Крутого с 70-летием Долиной обернулось хейтом
Лариса Долина, певица
15:48, 02 декабря 2025
Ларису Долину могут наградить за вклад в борьбу с мошенниками
Прохор Шаляпин, Лариса Долина, квартира
00:41, 11 декабря 2025
Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление о квартире Ларисы Долиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ферстаппен назвал новые болиды Формулы-1 неестественными
17:24, Сегодня
Ферстаппен назвал новые болиды Формулы-1 неестественными
Будем надеяться, что наша национальная сборная выйдет в четвертьфинал
17:15, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по баскетболу на Азиаде в Японии: соперники, расписание, состав
Игроки &quot;Барыса&quot; празднуют гол в ворота соперников
16:59, Сегодня
"Барыс" получит от КХЛ более 200 млн тенге
Каршыга Даутбек
16:44, Сегодня
Казахстанского бойца Дауытбека засудили в бою с японским "Макгрегором" на турнире RIZIN
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: