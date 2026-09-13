Рэпера Lil Durk оправдали по делу о заказном убийстве

Американского рэпера Lil Durk оправдали по обвинению в организации заказного убийства своего соперника Quando Rondo. Такое решение вынесли присяжные федерального суда в Лос-Анджелесе после трех дней обсуждения вердикта, сообщает Zakon.kz.

33-летнего обладателя "Грэмми", настоящее имя которого Дёрк Бэнкс, обвиняли в заговоре, преследовании, повлекшем смерть, и заказном убийстве. По версии прокуратуры, рэпер хотел отомстить Quando Rondo после гибели своего близкого друга и участника коллектива Only The Family – рэпера King Von. Тот был смертельно ранен в 2020 году во время конфликта с человеком из окружения Rondo возле ночного клуба в Атланте, пишет CNN.

Следствие утверждало, что в августе 2022 года несколько мужчин за счет Lil Durk прилетели в Лос-Анджелес, следили за Quando Rondo и его окружением, а затем открыли огонь по автомобилю рэпера возле торгового центра Beverly Center. Rondo выжил, однако погиб находившийся рядом с ним 24-летний Савиайя Робинсон, известный как Lul Pab.

Присяжные в итоге признали Lil Durk невиновным по предъявленным в этом процессе обвинениям. Двух других фигурантов – Деандре Уилсона и Дэвида Линдси – также оправдали по обвинению в заказном убийстве, однако признали виновными по нескольким пунктам, связанным с преследованием, в том числе повлекшим смерть.

Несмотря на оправдательный вердикт, Lil Durk пока не выйдет на свободу. Он остается под стражей и должен предстать перед судом по отдельному обвинению в рэкете. Рэпер находится в заключении с момента ареста в 2024 году.

Lil Durk получил "Грэмми" за трек All My Life, записанный вместе с J. Cole. На судебном процессе его поддерживали в том числе Machine Gun Kelly и Йе, ранее известный как Канье Уэст.

Ранее в США депортировали гражданку Армении, которая дала мужу пощечину.