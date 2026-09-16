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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена публично обратилась к Евгению Петросяну в день его 81-летия: "Волшебник!"

Петросян, Брухунова, супруги, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 14:04 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Сегодня, 16 сентября 2026 года, советский и российский артист эстрады Евгений Петросян отмечает 81-летие. В этот важный день его 37-летняя супруга Татьяна Брухунова публично обратилась к имениннику, сообщает Zakon.kz.

Театральный блогер на своей странице в Instagram разместила совместное фото. В кадре супруги позируют вместе с детьми – шестилетним сыном Ваганом и двухлетней дочкой Матильдой.

В подписи к семейному снимку Брухунова оставила маленькую заметку:

"У нас праздник! С днем рождения, волшебник!"

Разница между супругами составляет 44 года. Пара тайно расписалась в декабре 2019 года. Для артиста это пятый по счету брак. У супругов двое общих детей. Хейтеры часто обвиняют Брухунову в том, что она "разрушила" многолетний брак Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, а также сомневаются в искренности ее чувств. На что она заявляет, что никого из семьи не уводила, так как отношения артиста с бывшей женой давно были формальностью. Своего мужа Брухунова публично называет идеальным мужчиной и "волшебником".

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В августе Брухунова показывала, как ее супруг играет с детьми.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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