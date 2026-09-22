Долгожданное событие произошло в семье 33-летнего Торегали Тореали

В семье известного казахстанского певца Торегали Тореали произошло радостное событие, которого ждали более 10 лет. Старшая дочь артиста Каусар, которой поставлен диагноз ДЦП, сделала первые самостоятельные шаги навстречу к папе, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 21 сентября 2026 года, стало известно из Instagram супруги 33-летнего исполнителя Толкын Мырзакимовой.

"Когда-то мечтой моей Каусар было доползти на четвереньках навстречу к своему папе. Безмерно благодарю Аллаха за то, что он позволил нам дожить до этого дня. Дай Аллах, чтобы, если будет суждено, она смогла выбежать ему навстречу бегом", – написала жена Торегали Тореали.

За семью артиста порадовались и многочисленные поклонники. Они пожелали, чтобы еще одна мечта 11-летней Каусар – встать на ноги – поскорее сбылась.

Отметим, что Торегали Тореали и Толкын Мырзакимова поженились в 2014 году. У пары семеро детей.

Ранее артист делился воспоминаниями о том, как узнал о диагнозе дочки. По словам Торегали, в тот день, в 2015 или в 2016 году, был ведущим в проекте Баян Алагузовой. И, когда уже выходил на сцену, ему пришло сообщение о том, что Каусар установлен диагноз – ДЦП. Артист не помнит, как вышел на сцену и провел мероприятие.

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7 апреля 2026 года Торегали Тореали и Толкын Мырзакимова стали родителями в седьмой раз. У них родилась девочка. Позднее артист сделал трогательное признание и раскрыл имя малышки.