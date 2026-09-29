Концерты Канье Уэста в России окончательно отменили после продажи 81 тыс. билетов

Запланированные на 10 и 11 октября 2026 года концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге не состоятся, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию РБК сообщил федеральный чиновник. Информацию также подтвердил источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга. По его словам, договоренности о проведении концертов достигнуты не были.

Еще один собеседник издания, знакомый с ситуацией на концертном рынке, допускает, что официально отмена может быть оформлена как перенос мероприятия.

Другой источник, близкий к администрации президента России, рассказал, что при подготовке концерта была допущена важная ошибка: мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором. После этого представители города обратились в Москву для решения вопроса.

По его информации, после обращения возникли серьезные претензии как к самому мероприятию, так и к рэперу. Одной из причин отказа площадки в проведении концерта стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использование запрещенной символики.

Канье Уэст должен был выступить 10 и 11 октября 2026 года на "Газпром Арене". Организатор концертов – агентство Say Agency – ранее сообщал о продаже более 81 тысячи билетов.

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При этом вскоре после анонса выступлений появилась информация о возможной отмене концертов.

В Кыргызстане ранее заявили, что тоже хотели провести концерт Канье Уэста, но его "перекупил" Казахстан. С концертом колумбийской певицы Шакиры там тоже ситуация не ясна. В Алматы рэпер Ye выступил 15 августа 2026 года на Центральном стадионе.