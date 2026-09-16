Скандал вокруг концерта Канье Уэста в России набирает обороты

Неопределенность вокруг анонсированного в России концерта американского рэпера Канье Уэста (Ye) нарастает и обрастает скандальными фактами, сообщает Zakon.kz.

Концерт анонсировала компания Say Agency в Санкт-Петербурге. Выступления должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Арена 17 августа сначала тоже сообщала о концертах и продаже билетов. А 24 августа "Газпром Арена" заявила, что не подписывала договор на проведение концертов, поэтому шоу на площадке не состоятся. В Say Agency ответили, что концерт не отменен: по словам организаторов, арена ранее согласовала официальное письмо, а договор аренды еще не был заключен. Но до сих пор ясности – состоится ли вообще концерт американца – нет.

Встревоженные фанаты стали пытаться вернуть деньги за купленные билеты. Они рассказали "Осторожно, новости", что уже месяц не могут добиться возврата денег за билеты. Они создали канал, в котором уже больше 500 человек. Участники подали жалобы в "Роспотребнадзор" и прокуратуру. Одна из зрительниц рассказала, что купила билет за 55 тыс. рублей. При попытке возврата ей просто не отвечают.

Многие зрители утверждают, что их заявления на возврат денег отправляют от одной компании к другой. Агентство Say Agency заявляет, что за возвратом нужно обращаться к билетному оператору. При этом в "Интикетс" отвечают, что деньги уже переданы организатору, поэтому зрителям следует обращаться туда.

В начале сентября "Роспотребнадзор" вынес предостережение компании ООО "Сэй Эдженси". Там указали, что в ходе проверки установлены признаки нарушения требований закона "О защите прав потребителей" в части предоставления недостоверной или неполной информации. Больше заявлений от ведомства по этой теме не поступало.

Те, кто решил вернуть билеты, не дожидаясь окончательного решения по концерту, используют все возможные способы. Кто-то пытается оспаривать покупку в приложениях банков. Но те действуют по собственным правилам и принимают решения самостоятельно. Кому-то все же удалось вернуть деньги через сервис, на котором он покупал билеты. В другом случае в банке на обращение об отмене оплаты ответили, что на данный момент организаторы официально не объявили об отмене концерта, поэтому оснований для оспаривания операции нет, пишет "Деловой Петербург". Другому клиенту банка составили готовую досудебную претензию с инструкцией по дальнейшим действиям. В итоге ее направили организатору.

Между тем 15 сентября стало известно, что на организатора концерта Канье Уэста подали в суд. По данным "Базы", Центральный районный суд Воронежа начал рассматривать иск о защите прав потребителей к Say Agency. Истцом выступает Евгений Рассказов. Его заявление зарегистрировали 9 сентября и в тот же день передали судье. Третьим лицом по делу проходит "Зенит-Арена" – юрлицо "Газпром Арены" в Петербурге. Предварительное заседание назначено на 7 октября.

В Кыргызстане ранее заявили, что тоже хотели провести концерт Канье Уэста, но его "перекупил" Казахстан. С концертом колумбийской певицы Шакиры там тоже ситуация не ясна.

В Алматы рэпер Ye выступил 15 августа 2026 года на Центральном стадионе.