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Культура и шоу-бизнес

"Это произошло": Игорь Крутой раскрыл свои мечты, связанные с Аллой Пугачёвой, Ларой Фабиан и Димашем

композитор Игорь Крутой, певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:21 Фото: YouTube/IgorKrutoy65
Известный российский композитор Игорь Крутой рассказал про свои мечты, которые сбылись. Они были связаны с такими знаменитостями, как Алла Пугачёва, Андреа Бочелли, Лара Фабиан, а также с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик народный артист РФ опубликовал сегодня, 2 октября 2026 года, в своем Instagram.

"Знаете, у меня было много мечт, но и как-то так они осуществлялись. Я когда-то мечтал, чтобы Алла Пугачева спела мою песню. Это произошло. Я мечтал, чтобы Андреа Бочелли спел мою песню. Это произошло. Я мечтал, чтобы Лара Фабиан целый альбом записала. Мы это тоже сделали. И как-то все это идет, идет", – рассказал Игорь Крутой.

72-летний маэстро поделился историей знакомства со всемирно известным казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном.

"Когда ко мне Димаш подошел в Италии с отцом и сказал: "Я вашу музыку всю знаю, и когда смотрю ваше выступление с Ларой Фабиан, то думаю: почему вы ей аккомпанируете, а не мне?" Вот пришло время, когда я ему аккомпанирую. Это стало известно, любимо", – подчеркнул он.

Вместе с тем Крутой рассказал, что сейчас в его мечтах.

"Да нет какой-то острой такой и мечты. Но хочется просто, чтобы все друзья, родственники были живы, здоровы, чтобы вокруг люди счастливые были", – заключил композитор.

Под публикацией Игорь Яковлевич добавил:

"Жизнь – удивительная вещь… Многие мои большие мечты, казавшиеся когда-то недосягаемыми, к счастью, исполнились. Но время расставляет все по своим местам. И сегодня, размышляя о важном, я понимаю, что самое главное мое желание – очень простое и человеческое: чтобы все были здоровы и счастливы… Чтобы близкие люди были рядом, улыбались и ни в чем не нуждались. Ведь большего для счастья и не нужно…"

Слова маэстро тронули сердца поклонников и вызвали у них живой отклик. Также на пост отреагировали фанаты Димаша, которые выразили надежду, что Крутой и Кудайберген когда-нибудь снова порадуют их совместным творчеством:

  • "Истина".
  • "Это так трогательно".
  • "Здоровья вам крепкого, маэстро!"
  • "Мечта миллионов Dears по всему миру – чтобы вы создали с Димашем еще много-много шедевров".
  • "Вы поцелованный Богом счастливый человек. Ваша музыка на века. Значит, вы – вечно счастливый человек".
  • "Игорь Яковлевич, мечтаю однажды насладиться новыми произведениями, которые вы напишете для Димаша!"
  • "Как же вы правы, дорогой Игорь Яковлевич! Родные и любимые люди пусть всегда будут здоровы и счастливы – и можно жить!"
  • "Здоровья и долгих лет всем вашим родным и близким людям! Чтобы столетие мамы отмечали всей дружной семьей, и чтобы она улыбалась вам счастливая! Пусть и дальше ваши мечты исполнялись, а идеи и проекты воплощались в жизнь! Пишите свою прекрасную музыку и наполняйте наши сердца ею!"
  • "Игорь Яковлевич, обязательно нужно мечтать, обязательно нужно искать вдохновение. Человек без мечты – как птица без крыльев. Так хочется дать вам энергии, чтобы вы творили и испытали муки творчества. Например, можно мечтать о премьерах с Валерой Леонтьевым... Не грустите. Это осенняя хандра. Пройдет".
  • "Вот вы говорите – и так ваши слова откликаются в душе, так тепло и искренне. Дорогой Игорь Яковлевич, как вы правы, это самое главное – чтобы близкие были всегда здоровы, были рядом, были счастливы! Спасибо вам за это тепло! Мы всегда ждем вашу музыку, ваши творения. Берегите себя. Вы очень нам нужны! С любовью".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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