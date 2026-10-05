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Культура и шоу-бизнес

"Прошло много времени": Игорь Крутой напомнил поклонникам о песне с Ириной Аллегровой

певица Ирина Аллегрова, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 12:30 Фото: YouTube/IgorKrutoy65
Сегодня, 5 октября 2026 года, известный российский композитор Игорь Крутой порадовал фанатов новой публикацией в социальных сетях. В ней 72-летний маэстро рассказал о песне, которая вспомнилась ему осенью сама собой, и получил ответную реакцию, сообщает Zakon.kz.

Речь – о совместной композиции с 74-летней эстрадной певицей Ириной Аллегровой.

"Осень всегда звучит по-особенному. И есть песни, которые именно в это время года вспоминаются сами собой… Наша с Ириной Аллегровой "Осень" – одна из них. Прошло много времени, а она продолжает звучать и находить своих слушателей", – написал Игорь Крутой в своем Telegram-канале в понедельник.

Также композитор поделился в Instagram небольшим фрагментом клипа.

В ответ подписчики поблагодарили Крутого за прекрасную песню и назвали их с Аллегровой тандем лучшим:

  • "Легенды!"
  • "Лучший тандем".
  • "Прекрасная песня".
  • "Такой милый клип".
  • "Потрясающая песня и фантастическая Ирина Аллегрова".
  • "Любимый маэстро, шикарные вы! Обожаю и люблю! Вы – лучший!"
  • "Ой какие классные, красивые, милые. И песня какая душевно теплая".
  • "Союз Игоря Крутого и Ирины Аллегровой – это всегда гарантия абсолютного шедевра".
  • "Спасибо за эту любимую мою песню и за то, что я вижу вас вместе. Будьте здоровы и счастливы".
  • "Песня на все времена, такая мелодия классная, а слова сразу на душу ложатся! И вы с Ириной Александровной такие родные уже, Игорь Яковлевич!"

Отметим, что релиз песни Крутого и Аллегровой "Осень" на музыкальных площадках состоялся 22 сентября 2020 года. Позднее, 12 октября, вышел клип на нее.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 12:30
"Последний день сентября": поклонники восхитились подарком Игоря Крутого

2 октября 2026 года Игорь Крутой рассказал про свои мечты, которые сбылись. Они были связаны с такими знаменитостями, как Алла Пугачева, Андреа Бочелли, Лара Фабиан, а также с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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