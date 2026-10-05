"Прошло много времени": Игорь Крутой напомнил поклонникам о песне с Ириной Аллегровой
Речь – о совместной композиции с 74-летней эстрадной певицей Ириной Аллегровой.
"Осень всегда звучит по-особенному. И есть песни, которые именно в это время года вспоминаются сами собой… Наша с Ириной Аллегровой "Осень" – одна из них. Прошло много времени, а она продолжает звучать и находить своих слушателей", – написал Игорь Крутой в своем Telegram-канале в понедельник.
Также композитор поделился в Instagram небольшим фрагментом клипа.
В ответ подписчики поблагодарили Крутого за прекрасную песню и назвали их с Аллегровой тандем лучшим:
- "Легенды!"
- "Лучший тандем".
- "Прекрасная песня".
- "Такой милый клип".
- "Потрясающая песня и фантастическая Ирина Аллегрова".
- "Любимый маэстро, шикарные вы! Обожаю и люблю! Вы – лучший!"
- "Ой какие классные, красивые, милые. И песня какая душевно теплая".
- "Союз Игоря Крутого и Ирины Аллегровой – это всегда гарантия абсолютного шедевра".
- "Спасибо за эту любимую мою песню и за то, что я вижу вас вместе. Будьте здоровы и счастливы".
- "Песня на все времена, такая мелодия классная, а слова сразу на душу ложатся! И вы с Ириной Александровной такие родные уже, Игорь Яковлевич!"
Отметим, что релиз песни Крутого и Аллегровой "Осень" на музыкальных площадках состоялся 22 сентября 2020 года. Позднее, 12 октября, вышел клип на нее.
2 октября 2026 года Игорь Крутой рассказал про свои мечты, которые сбылись. Они были связаны с такими знаменитостями, как Алла Пугачева, Андреа Бочелли, Лара Фабиан, а также с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном.