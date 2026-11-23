Известный российский композитор Игорь Крутой заявил, что любит социальные сети и назвал себя "народным блогером". Поклонники в ответ поблагодарили 72-летнего маэстро за его реакцию на их комментарии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 ноября 2026 года стало известно из публикации, которую народный артист РФ сделал на своей Instagram-страничке.

"Чистосердечно признаюсь: соцсети я люблю. Нравится читать ваши комментарии, отвечать на вопросы и просто общаться с вами. Иногда даже незаметно для себя могу надолго здесь задержаться…Так что пишите, я все читаю, находясь в машине по дороге в студию… Подписывайтесь на народного блогера", – написал Крутой, обращаясь к подписчикам.

В свою очередь фанаты признались, что Игорь Яковлевич является их самым любимым блогером, который частенько балует их новостями из закулисья шоу-биза. Композитору пожелали здоровья и творческих успехов, а также призвали всегда оставаться таким же открытым и продолжать делиться интересными кадрами:

"Любимая страничка, спасибо за тепло, Игорь Яковлевич".

"Мы вас тоже очень любим и очень благодарны за то, что вы здесь с нами на связи и отвечаете на нашу любовь".

"Да, мы всегда знали, что вы наш, Игорь Яковлевич! Спасибо за доверие, за теплые слова и за присутствие в нашей жизни".

"Игорь Яковлевич, так и есть! Иногда нужно подурачиться. А вам огромное спасибо за лайки моего поста. Желаю вам здоровья и творческих успехов".

"Это так приятно, что вы отвечаете всегда на комментарии! Вы даже не представляете, насколько это для меня важно. Маэстро! СуперКрутой отвечает на наши комментарии. Оставайтесь с нами всегда".

"Игорь Яковлевич, спасибо вам за искреннее общение с подписчиками, за ваше драгоценное время, за теплые и искренние комментарии! Благодарю вас за то, что однажды создали музыкальный салон и влюбили в него всех нас".

"Обожаю! Игорь Яковлевич, вы наш самый любимый блогер! Помню все: как вы для нас "добывали" контент. С Басковым это было очень весело. Все побаивались вашей камеры. Мы прям подсели на вашу страничку! Спасибо, что читаете и отвечаете! Вы – крутой!"

"Я помню, как вы катались на полу и я смеялась до упаду. И со мной такое было, это был не смех, а смехотерапия какая-то! Да, мы как детишки, да и пусть. В жизни всякое случается, а смеяться, радоваться жизни – это же прекрасно! Смех продлевает жизнь, и я люблю все это. Всем мира. Будьте все здоровы и счастливы! Всем нам хорошего дня! А Игорь Яковлевич – лучший!"

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18 ноября 2026 года мы писали, что поклонники Димаша Кудайбергена атаковали Игоря Крутого под публикацией в Instagram. Они спросили, почему два таких больших артиста прекратили сотрудничество, а также выразили надежду на его скорое возобновление.