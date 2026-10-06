"Боль все та же": Асель Аскар рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти сына

У казахстанской актрисы Асель Аскар 5 октября 2022 года скончался младший сын Айбарс. Малышу было всего восемь месяцев. Спустя четыре года она опубликовала эмоциональный пост о том, как ее жизнь разделилась на "до" и "после", сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, она со страхом каждый год ждет и боится 5 октября.

"Но этот день, к моему несчастью, не перешагнешь, от него не спрятаться. Мне как-то сказал человек, что это "мой урок", видимо, сам не ведая, что говорит. Я тогда на него не обиделась – просто поняла, что люди, не прожившие такую боль, могут ляпнуть, не понимая того, что они в каком-то смысле выступают в роли судьи. Кто-то сказал, что это "мое испытание", – тоже не ведая, какую смысловую нагрузку несут в себе эти слова. Это могли сказать те, кого утешают эти слова, чтобы самим не сойти с ума, либо те, у кого отсутствует эмоциональный интеллект". Асель Аскар

Племянница певца Беркута подчеркивает, что только в 2026 году пришла к выводу, что ответа ни у кого нет.

"Это просто моя тяжелая судьба. Нет здесь "почему?", "за что?", "для чего?". Просто так случилось, случалось и так будет, к сожалению, случаться. За четыре года прожила многое: научилась смеяться через слезы, научилась справляться с эмоциями, научилась сдерживать слезы, без эмоций выслушивать нравоучения, как я правильно должна жить. Многое было сказано и услышано. И все это такой бессмысленный шум. Никому не ведомо – и не дай Бог такого "урока", "испытания", после которого нет облегчения. Поверьте, облегчения нет и не будет. С годами и со временем боль все та же, даже сильнее и глубже. Но жизнь продолжается. И нет смысла сидеть и плакать. Слезами еще никого не возвращали оттуда. Сегодня рядом близкие, все живы и здоровы. Благодарю за это Бога". Асель Аскар

Она также отметила, что потихоньку ментально и физически восстанавливается.

"Это оказался долгий путь. Никуда с головой не ушла, не потерялась в поисках волшебной таблетки. Скучаю, конечно. Люблю все так же". Асель Аскар

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