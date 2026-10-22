"По 230 тысяч за билет": казахстанка возмутилась поведением Стаса Михайлова на концерте в Астане

Знаменитая предпринимательница из России Яна Рудковская сделала заявление о жизни не менее популярного артиста Стаса Михайлова, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в начале осени жена исполнителя хита "Все для тебя" опубликовала несколько скандальных публикаций о разрыве с супругом. Позже они были удалены.

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Через некоторое время сам артист попросил порадоваться за их семью, успокоив поклонников.

Уже 21 октября 2026 года Рудковская разместила видео с артистом и также отметила, что в знаменитой семье все благополучно:

"Выдыхаем, все хорошо, ложная тревога! Все песни посвящены только одной любимой женщине! Были, есть и будут".

Внимание у этой публикации привлек комментарий казахстанки, которая рассказала о неудачном посещении концерта Стаса Михайлова в Астане.

По ее словам, она специально приехала из Караганды в столицу.

"Купили три билета на первый ряд по 230 000 тысяч тенге. И тут он после первой песни вызвал всех на танцпол перед нашими лицами. Все набежали. Смотреть было больше нечего, кроме их танцующих тел", – негодует зрительница.

В продолжении говорится, что автор покинула музыкальный вечер:

"Больше видеть его не могу. Какое неуважение к тем, кто приобрел эти билеты! Мы же пришли не в ресторан, а на концерт!"

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