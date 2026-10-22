#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
Культура и шоу-бизнес

"По 230 тысяч за билет": казахстанка возмутилась поведением Стаса Михайлова на концерте в Астане

зрители, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:28 Фото: pexels
Знаменитая предпринимательница из России Яна Рудковская сделала заявление о жизни не менее популярного артиста Стаса Михайлова, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в начале осени жена исполнителя хита "Все для тебя" опубликовала несколько скандальных публикаций о разрыве с супругом. Позже они были удалены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:28
Жена Стаса Михайлова заявила о расставании с 57-летним артистом

Через некоторое время сам артист попросил порадоваться за их семью, успокоив поклонников.

Уже 21 октября 2026 года Рудковская разместила видео с артистом и также отметила, что в знаменитой семье все благополучно:

"Выдыхаем, все хорошо, ложная тревога! Все песни посвящены только одной любимой женщине! Были, есть и будут".

Внимание у этой публикации привлек комментарий казахстанки, которая рассказала о неудачном посещении концерта Стаса Михайлова в Астане.

По ее словам, она специально приехала из Караганды в столицу.

"Купили три билета на первый ряд по 230 000 тысяч тенге. И тут он после первой песни вызвал всех на танцпол перед нашими лицами. Все набежали. Смотреть было больше нечего, кроме их танцующих тел", – негодует зрительница.

В продолжении говорится, что автор покинула музыкальный вечер:

"Больше видеть его не могу. Какое неуважение к тем, кто приобрел эти билеты! Мы же пришли не в ресторан, а на концерт!"

Ранее мы рассказывали, что народный артист Казахстана Димаш Кудайберген обещал поклонникам сообщить мегановость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Россия
07:46, 29 апреля 2024
Путин наградил орденом Стаса Михайлова
Роза Зергерли, певица
15:47, 12 февраля 2026
Главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым
умер Роман Ефанов
23:58, 10 августа 2025
Умер экс-гитарист Стаса Михайлова, "ВИА Гры" и участник группы MBAND Роман Ефанов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором &quot;Атлетико Мадрид&quot;
14:32, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором "Атлетико Мадрид"
Марин Томасов празднует гол
14:22, Сегодня
Появились новые подробности о процессе приватизации ФК "Астана"
Казахстан оказался лучше Узбекистана
14:04, Сегодня
Казахстан выступил лучше Узбекистана на международном турнире по таеквондо в Дохе
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Сегодня
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: