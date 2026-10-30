Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран ОТГ в Анкаре: команда артиста раскрыла подробности
Ранее мы писали, что президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира. В частности, на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
"29 октября в Президентском конгрессно-культурном центре состоялся специальный концерт в честь глав государств – членов Организации тюркских государств. Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген выступил в финале концерта. Со сцены прозвучала визитная карточка артиста – "SOS d’un terrien en détresse" на французском языке, а также народные казахские произведения в современной обработке – песня "Самалтау" и кюй "Адай", – раскрыла подробности выступления Димаша его команда 30 октября.
Также команда рассказала, что традиционное звучание музыки своей Родины Димаш представил большому собранию в сопровождении мастеров инструментального жанра: домбристов Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза, кобызиста Олжаса Курманбека и сыбызгиста Санжая Альмишева.
Армия поклонников поздравила Кудайбергена с успешным выступлением перед высокими гостями. А казахстанцы в очередной раз восхитились талантом соотечественника, который высоко поднял наш флаг на культурной мировой арене:
- "Браво".
- "Поздравляем".
- "Димаш – достойный сын своей страны: посол культуры и мира, пример для молодого поколения. Он высоко поднял флаг Казахстана на культурной мировой арене. Мы любим, уважаем и очень гордимся им".
- "Какое восхищение вызывает Димаш на таких сценах! Не только своим талантом, но и человеческими качествами. Безусловно, он – гордость Казахстана и всех нас, Dears, которые так восхищаются им и уважают его".
Также некоторые фанаты поинтересовались, не перенесли ли из-за трехдневного траура в Испании концерт Димаша в Мадриде, который запланирован на 30 октября в рамках его нового мирового тура DIMENSIONS. Но ни артист, ни его команда пока никак не ответили на этот вопрос.
29 октября 2026 года стало известно, что Димаш Кудайберген стал специальным гостем концерта в Турции. Подробнее об этом – по ссылке.