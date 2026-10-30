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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран ОТГ в Анкаре: команда артиста раскрыла подробности

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:28 Фото: akorda.kz
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил на концерте в честь лидеров стран Организации тюркских государств. Мероприятие состоялось в Анкаре, которая 29-30 октября 2026 года принимает XIII саммит ОТГ, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира. В частности, на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

Анкара, ОТГ, саммит, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:28

Фото: akorda.kz

"29 октября в Президентском конгрессно-культурном центре состоялся специальный концерт в честь глав государств – членов Организации тюркских государств. Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген выступил в финале концерта. Со сцены прозвучала визитная карточка артиста – "SOS d’un terrien en détresse" на французском языке, а также народные казахские произведения в современной обработке – песня "Самалтау" и кюй "Адай", – раскрыла подробности выступления Димаша его команда 30 октября.
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:28

Фото: akorda.kz

Также команда рассказала, что традиционное звучание музыки своей Родины Димаш представил большому собранию в сопровождении мастеров инструментального жанра: домбристов Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза, кобызиста Олжаса Курманбека и сыбызгиста Санжая Альмишева.

Армия поклонников поздравила Кудайбергена с успешным выступлением перед высокими гостями. А казахстанцы в очередной раз восхитились талантом соотечественника, который высоко поднял наш флаг на культурной мировой арене:

  • "Браво".
  • "Поздравляем".
  • "Димаш – достойный сын своей страны: посол культуры и мира, пример для молодого поколения. Он высоко поднял флаг Казахстана на культурной мировой арене. Мы любим, уважаем и очень гордимся им".
  • "Какое восхищение вызывает Димаш на таких сценах! Не только своим талантом, но и человеческими качествами. Безусловно, он – гордость Казахстана и всех нас, Dears, которые так восхищаются им и уважают его".

Также некоторые фанаты поинтересовались, не перенесли ли из-за трехдневного траура в Испании концерт Димаша в Мадриде, который запланирован на 30 октября в рамках его нового мирового тура DIMENSIONS. Но ни артист, ни его команда пока никак не ответили на этот вопрос.

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29 октября 2026 года стало известно, что Димаш Кудайберген стал специальным гостем концерта в Турции. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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