Димаш Кудайберген произвел фурор на концерте в Анкаре: реакция лидеров тюркских стран

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, который освещает деятельность главы государства Касым-Жомарта Токаева, рассказал о реакции лидеров тюркских стран на выступление наших артистов в Анкаре, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик журналист опубликовал в своем Instagram.

По словам Адиля Балтабаева, казахстанские артисты произвели настоящий фурор на концерте в честь саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

"Реджеп Тайип Эрдоган даже отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за их выступление. А особой темой разговора президентов стал наш Димаш Кудайберген! Касым-Жомарт Токаев назвал его "мировой звездой", а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев восхитился тем, как виртуозно Димаш играет на домбре. На что глава нашего государства добавил, что Димаш – профессиональный музыкант", – поделился журналист.

На публикацию отреагировали не только казахстанцы, но и граждане Турции, которые тоже поблагодарили за выступление наших артистов в Анкаре:

"Димашжан – гордость нашей страны".

"Для нашего президента – это гордость".

"Привет, любовь и уважение всем вам из Турции".

"Наш президент даже в другой стране разговаривает на казахском языке".

"Димаш и Адиль – вы лучшие граждане РК! Настоящая гордость Казахстана!"

"Адиль, какие у вас классные ролики! Как приятно слушать вашу красивую речь, голос и посыл!"

"Большое спасибо президентам, но то, что гениальный, всемирно любимый Димаш есть именно у Казахстана – это невероятный подарок судьбы для прекрасной страны!"

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В ночь на 30 октября 2026 года стало известно, что президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира в Анкаре. В программу мероприятия вошли избранные произведения стран – участниц ОТГ в исполнении ансамбля "Тюркский мир" и президентского симфонического оркестра Турецкой Республики.

По данным пресс-службы президента, высоким гостям были продемонстрированы традиционные танцы тюркских государств. Также на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

Позднее команда Димаша Кудайбергена раскрыла подробности его выступления на концерте в честь лидеров стран Организации тюркских государств, которое состоялось в Анкаре.