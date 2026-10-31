Димаш Кудайберген произвел фурор на концерте в Анкаре: реакция лидеров тюркских стран
Соответствующий ролик журналист опубликовал в своем Instagram.
По словам Адиля Балтабаева, казахстанские артисты произвели настоящий фурор на концерте в честь саммита Организации тюркских государств (ОТГ).
"Реджеп Тайип Эрдоган даже отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за их выступление. А особой темой разговора президентов стал наш Димаш Кудайберген! Касым-Жомарт Токаев назвал его "мировой звездой", а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев восхитился тем, как виртуозно Димаш играет на домбре. На что глава нашего государства добавил, что Димаш – профессиональный музыкант", – поделился журналист.
На публикацию отреагировали не только казахстанцы, но и граждане Турции, которые тоже поблагодарили за выступление наших артистов в Анкаре:
- "Димашжан – гордость нашей страны".
- "Для нашего президента – это гордость".
- "Привет, любовь и уважение всем вам из Турции".
- "Наш президент даже в другой стране разговаривает на казахском языке".
- "Димаш и Адиль – вы лучшие граждане РК! Настоящая гордость Казахстана!"
- "Адиль, какие у вас классные ролики! Как приятно слушать вашу красивую речь, голос и посыл!"
- "Большое спасибо президентам, но то, что гениальный, всемирно любимый Димаш есть именно у Казахстана – это невероятный подарок судьбы для прекрасной страны!"
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В ночь на 30 октября 2026 года стало известно, что президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира в Анкаре. В программу мероприятия вошли избранные произведения стран – участниц ОТГ в исполнении ансамбля "Тюркский мир" и президентского симфонического оркестра Турецкой Республики.
По данным пресс-службы президента, высоким гостям были продемонстрированы традиционные танцы тюркских государств. Также на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
Позднее команда Димаша Кудайбергена раскрыла подробности его выступления на концерте в честь лидеров стран Организации тюркских государств, которое состоялось в Анкаре.