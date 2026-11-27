Казахстанский артист Димаш Кудайберген 1 декабря 2026 года выступит в Лиме на площадке Costa 21 в рамках своего мирового тура DIMENSIONS. В интервью изданию Peru 21 артист рассказал о подготовке к концерту, секретах сохранения голоса и сюрпризах для местной публики, сообщает Zakon.kz.

В разговоре Димаш признался, что практически никогда не задумывается о своих вокальных возможностях, поскольку просто обожает петь. По его словам, он готов выступать в любое время, даже если его разбудить посреди ночи.

При этом артист старается беречь голос, особенно в дни концертов.

Например, несмотря на любовь к острой пище, он отказывается от нее перед выступлениями. Также певец избегает обильной еды, сладких соков, газированных и холодных напитков. Кроме того, в день концерта Димаш старается меньше разговаривать, чтобы сохранить энергию для сцены.

Говоря о подготовке шоу DIMENSIONS, певец отметил, что организационная работа заняла около года, а создание музыкальных аранжировок и постановки потребовало более полугода. Команда работала не только над музыкой, но и над масштабной визуальной составляющей. Димаш подчеркнул, что гордится проделанной работой и считает реализацию проекта большой честью и личным вызовом.

Отдельно артист рассказал о том, что для него значит представлять Казахстан на международной сцене. По словам Димаша, еще в детстве он мечтал о подобных возможностях. Сегодня он выступает перед многотысячной аудиторией в Европе, Азии и Америке и испытывает особые чувства, когда иностранные поклонники поют вместе с ним на казахском языке.

Певец также выразил благодарность своим поклонникам, которых называют Dears.

"Без них у меня нет ничего. Если они тебя не поддерживают, то для кого тогда петь? Все хорошее, что есть в моей жизни, и развитие моей карьеры – все это стало возможным исключительно благодаря поддержке моих поклонников. Без них я просто человек из Казахстана, а с ними – певец". Димаш Кудайберген

Отвечая на вопрос о предстоящем концерте в Перу, артист заверил, что зрителей ждет та же программа, которую он представляет в других странах, однако возможны некоторые изменения. После премьеры в Польше команда планирует обсудить с поклонниками, какие элементы шоу стоит добавить или скорректировать. В Лиме зрителей ждут сюрпризы, а также, возможно, несколько новых песен. Димаш не исключил, что перуанская версия программы получится даже лучше предыдущей.

В завершение интервью певец с юмором отметил, что после концерта в Перу сможет позволить себе попробовать местную острую кухню, от которой ему приходится отказываться перед выступлениями.

Тем временем, 27 ноября 2026 года, у себя на странице в Instagram Димаш показал кадры с невероятного выступления в Чили.

Кудайберген выступил в Чили еще 24 ноября Это был его первый сольный концерт в этой стране в рамках мирового тура DIMENSIONS. Выступление прошло с полным аншлагом в столице Чили, Сантьяго, на площадке Santander Arena.

Зрители наперебой оставляют слова благодарности за потрясающий концерт.

"Спасибо за вашу любовь, вашу энергию, вашу доброту и за то, что вы отдавали все каждую секунду... Я невероятно горжусь вами", – написала одна из поклонниц.

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25 ноября мама Кудайбергена поделилась видео с выступлением сына и рассказала, какая его композиция ей особенно дорога. Светлана Айтбаева призналась, что ее самое любимое произведение – "История одного неба" (Requiem: The Story of One Sky).