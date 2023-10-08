Премьер Израиля пообещал превратить сектор Газа в "необитаемый остров"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал превратить палестинский анклав в "необитаемый остров" после военной операции боевиков и призвал население покинуть свои дома, сообщает Zakon.kz.

"Мы отомстим за этот черный день. Мы отомстим за всех погибших молодых людей. Мы будем атаковать все позиции Хамаса. Мы превратим Газу в необитаемый остров. Я обращаюсь к гражданам Газы. Вы должны уйти сейчас. Мы нацелимся на каждый уголок полосы", - заявил израильский лидер в телеобращении.

Это обещание было сделано после того, как боевики из Хамаса, которые управляют сектором Газа, разгромили израильские города и убили сотни людей.

Израильские военные ответили разрушительными ответными ударами по сектору Газа, убив более 230 палестинцев в блокированной полосе.

Рано утром в воскресенье израильские силы все еще бомбили сектор Газа и сражались с боевиками Хамаса в некоторых частях южного Израиля, а представитель военных заявил, что ситуация в стране не находится под полным контролем.

"Внутри сектора Газа также все еще идут активные бои между израильскими силами безопасности и террористами", - заявил представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

По последним данным, число погибших в Израиле в результате обстрелов со стороны Палестины выросло до 300 человек, пострадавшими считаются 1,5 тысячи человек.