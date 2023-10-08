Галкин, Собчак и Ургант: какие российские звезды с двойным гражданством подлежат мобилизации в Израиле

В России разрешено иметь второе гражданство. Большой популярностью среди творческой свиты страны пользуется гражданство Израиля. С началом военных действий в ближневосточном регионе и приказом о мобилизации, артистов могут призвать воевать на стороне Израиля, сообщает Zakon.kz.

Среди популярных россиян, которые могут быть призваны в ЦАХАЛ (армия Израиля), числятся Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Макаревич, Леонид Парфенов и другие.

Они подходят по всем критериям, объявленной в стране широкой мобилизации резервистов.



Однако неясно, прибывают ли звезды российского шоубиза в данный момент в Израиле. Известно только то, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева, которая подпадает под призывной возраст, находились вчера в Израиле.

По закону все граждане Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ.

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Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.