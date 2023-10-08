Галкин, Собчак и Ургант: какие российские звезды с двойным гражданством подлежат мобилизации в Израиле
Среди популярных россиян, которые могут быть призваны в ЦАХАЛ (армия Израиля), числятся Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Макаревич, Леонид Парфенов и другие.
Они подходят по всем критериям, объявленной в стране широкой мобилизации резервистов.
Однако неясно, прибывают ли звезды российского шоубиза в данный момент в Израиле. Известно только то, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева, которая подпадает под призывной возраст, находились вчера в Израиле.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.
Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.