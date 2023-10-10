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Путин: Это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке

Путин: Это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке Фото: скриншот
Президент РФ 10 октября во время переговоров с премьер–министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что многие согласятся с тем, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке — яркий пример провала политики США в регионе, сообщает Zakon.kz.

Путин заявил, что для решения палестино–израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства, пишет Telegram–канал Shot. 

"Это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке. Ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Призываем к этому все конфликтующие стороны". Владимир Путин 

Ранее сообщалось о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам и назвал действия сектора Газа самообороной. 

С 7 октября продолжается борьба между Израилем и Палестиной.

Что происходит: 

○ Перемирие пока не достигнуто. ХАМАС по заявлению, приведенному Al Hadath, "был открыт для обсуждения". Израиль сравнил оппонента с "Исламским государством" и "не считает возможными переговоры".

○ По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ответ на вторжение ХАМАСа страна оставила Газу без продовольствия, воды и электричества. Его слова и фразу о "полном изменении" Ближнего Востока приводит CNN.

○ Противник тем временем намерен "стереть Израиль с лица земли". Так главную цель "Оси сопротивления" объяснил Financial Times представитель ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

Подробнее о том, что происходит в Палестине и Израиле, читайте здесь. 

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