Израиль и Палестина: кратко о происходящем, количестве погибших и реакции в мире

С 7 октября продолжается борьба между Израилем и Палестиной. Zakon.kz собрал самую важную информацию к четвертому дню противостояния.

Что происходит

○ Перемирие пока не достигнуто. ХАМАС по заявлению, приведенному Al Hadath, "был открыт для обсуждения". Израиль сравнил оппонента с "Исламским государством" и "не считает возможными переговоры".

○ По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ответ на вторжение ХАМАСа страна оставила Газу без продовольствия, воды и электричества. Его слова и фразу о "полном изменении" Ближнего Востока приводит CNN.

○ Противник тем временем намерен "стереть Израиль с лица земли". Так главную цель "Оси сопротивления" объяснил Financial Times представитель ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

"Ось сопротивления" – альянс, который объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую "Хезболлу" и йеменское движение хуситов. Общая цель объединения – противодействие американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

Также Авад обмолвился, что союзники не знали об операции до ее начала, но Иран и ливанское движение "Хезболла" следили за "каждым моментом" атаки.

○ ХАМАС выразил готовность к длительной войне: он собирается использовать десятки заложников, удерживаемых в Газе, чтобы добиться освобождения палестинцев, содержащихся в Израиле и за рубежом. Член руководства группировки Али Баракех отметил: ХАМАС располагает "арсеналом ракет, которого хватит надолго", сообщает The Guardian.

○ Израильская армия призвала за 48 часов 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, недостатка боевого оснащения нет - информирует пресс-служба израильской армии.

Сколько погибших граждан:

Израиля - более 900

Палестины - более 700

Таиланда - 18

США - 11

Аргентины - 7

Франции - 4

России - 2

Канады - 1

Информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники гражданах Казахстана не поступало.

Реакция в мире

○ США пока не намерены направлять военных в Израиль, будут руководствоваться интересами нацбезопасности. Так на вопросы в эфире телекомпании CBS ответил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Вместе с тем Белый дом заявил о начале поставок военной помощи израильской стороне.

"Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля <...>, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом", – цитирует Кирби ТАСС.

Спикер добавил, что "первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути [в Израиль]".

○ Тем временем председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльз Браун предостерег Иран от вмешательства в конфликт в Израиле. Его слова передает агентство Reuters:

"Мы хотим послать довольно четкий сигнал. Мы не хотим, чтобы это [конфликт в Израиле] расширялось, цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и четкое заявление".

○ Как пишет портал Axios, с соответствующим предупреждением - только для Сирии - выступили и Объединенные Арабские Эмираты.

○ Казахстан вывозит своих граждан из Израиля. Сегодня утром из Алматы в Тель-Авив вылетел самолет отечественной авиакомпании Air Astana. Обратный борт прибудет в южную столицу примерно в 23:45 по местному времени. Журналист Zakon.kz побывает на встрече рейса из Тель-Авива и поделится информацией о самочувствии пассажиров и то, что им пришлось пережить в эти несколько дней с начала военного конфликта .

"10 октября текущего года в 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

Материал по теме Живущие в Израиле казахстанцы: Мирные берут оружие, ракеты падают на дома

○ Турция готова стать посредником в конфликте между Израилем и Палестиной, в том числе организовать встречу лидеров этих стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с обоими и призвал к прекращению огня и возобновлению переговоров, делится РИА Новости. Дипломатическая миссия Анкары также продолжает контакты с западными странами по урегулированию конфликта.

Впрочем, турецкий лидер назвал неприемлемым "разрушение Газы в результате воздушных и наземных атак, бомбардировки мечетей, гибель невинных детей, женщин, стариков и мирных жителей"

"У войны тоже есть свои нравы и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда заявляли, в справедливом мире нет проигравших. Мы считаем, что без создания независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме, с географической целостностью, мира в регионе не будет. Турция готова ко всем видам посредничества, включая обмен пленными, если об этом попросят стороны. Мы просим Израиль прекратить бомбардировки палестинских территорий, а палестинцев - прекратить преследование гражданских поселений в Израиле. Мы также ведем необходимую подготовку к поставкам гуманитарных грузов, в которых будет нуждаться население Газы", - цитирует агентство "Анадолу".

○ Параллельно с этим Король Иордании Абдалла II и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону совместные усилия по предотвращению дальнейшей эскалации насилия между палестинцами и Израилем, говорится в заявлении королевской канцелярии. Как утверждает Саудовское агентство печати, наследный принц заверил Аббаса: "королевство продолжит поддерживать палестинский народ в реализации его законных прав на достойную жизнь и достижении справедливого и прочного мира".

○ С призывом к дипломатии выступила Канада. По заявлению главы канадского МИД Мелани Жоли, сделанному в эфире телеканала CBC, в приоритете - защита канадцев, а также дипломатическая работа, чтобы попытаться найти решение для деэскалации. При этом Оттава "поддерживает право Израиля на самооборону".

О том, кто кого поддержал в конфликте, и как казахстанский политолог оценивает происходящее, читайте здесь.