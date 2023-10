Министр информации Израиля ушла в отставку

В четверг вечером стало известно, что Галит Дистель-Атбарян заявила о своей отставке, так как работа ведомства стала "пустой тратой государственных средств", передает Times of Israel.

Министр ни раз подвергалась критике со стороны журналистов и наблюдателей за отсутствие реальных полномочий у ведомства. Кроме того, министерство активно поддерживало судебную реформу, против которой в последние месяцы выступали жители Израиля.

