Министр информации Израиля ушла в отставку

Галит Дистель-Атбарян, занимавшая пост министра информации Израиля, объявила, что подала в отставку и попросила деньги, выделяемые на ведомство, направить жителям южных районов страны, сообщает Zakon.kz.

В четверг вечером стало известно, что Галит Дистель-Атбарян заявила о своей отставке, так как работа ведомства стала "пустой тратой государственных средств", передает Times of Israel.

"При нынешнем раскладе это ведомство не может внести существенный вклад в жизнь страны, а благо страны для меня важнее всего остального", – цитирует издание слова Дистель-Атбарян.

Министр ни раз подвергалась критике со стороны журналистов и наблюдателей за отсутствие реальных полномочий у ведомства. Кроме того, министерство активно поддерживало судебную реформу, против которой в последние месяцы выступали жители Израиля.





Israelis abroad urged to take care as Hamas calls on supporters to hold ‘day of rage’ https://t.co/kKnjxXuQMx via @timesofisrael — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 12, 2023

За последние дни министра информации раскритиковали за отсутствие активности на фоне войны Израиля с Хамасом, которая развернулась после обстрела израильских городов и захвата заложников боевиками ХАМАСА 7 октября. В ответ Израиль объявил войну и за последние сутки уничтожил аэропорты двух сирийских городов, Дамаска и Алеппо. Также израильская сторона ввела блокаду в Газе, снять которую призвали представители ВОЗ, генсек ООН и президент Палестины.