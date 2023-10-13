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Министр информации Израиля ушла в отставку

Министр информации Израиля ушла в отставку Фото: Тwitter/TimesofIsrael
Галит Дистель-Атбарян, занимавшая пост министра информации Израиля, объявила, что подала в отставку и попросила деньги, выделяемые на ведомство, направить жителям южных районов страны, сообщает Zakon.kz.

В четверг вечером стало известно, что Галит Дистель-Атбарян заявила о своей отставке, так как работа ведомства стала "пустой тратой государственных средств", передает Times of Israel.

"При нынешнем раскладе это ведомство не может внести существенный вклад в жизнь страны, а благо страны для меня важнее всего остального", – цитирует издание слова Дистель-Атбарян.

Министр ни раз подвергалась критике со стороны журналистов и наблюдателей за отсутствие реальных полномочий у ведомства. Кроме того, министерство активно поддерживало судебную реформу, против которой в последние месяцы выступали жители Израиля.


За последние дни министра информации раскритиковали за отсутствие активности на фоне войны Израиля с Хамасом, которая развернулась после обстрела израильских городов и захвата заложников боевиками ХАМАСА 7 октября. В ответ Израиль объявил войну и за последние сутки уничтожил аэропорты двух сирийских городов, Дамаска и Алеппо. Также израильская сторона ввела блокаду в Газе, снять которую призвали представители ВОЗ, генсек ООН и президент Палестины.

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