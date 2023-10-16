Байден: Оккупация сектора Газа Израилем станет большой ошибкой

Президент США Джо Байден заявил, что если Израиль решит оккупировать сектор Газа, это станет большой ошибкой. Он признал, что движение ХАМАС следует уничтожить, но призвал не ставить крест на проекте палестинского государства, сообщает Zakon.kz.

В интервью CBS News американский президент высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Он назвал варварством атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль и признал, что у израильской армии было полное право на ответный удар. При этом он подчеркнул, что в ответе за обострение конфликта – именно ХАМАС, который "прячется за спинами гражданских", а не мирное население сектора Газа.

Байден также предостерег Израиль от оккупации сектора Газа и аннексии палестинских территорий.

"Я думаю, что это было бы большой ошибкой. На мой взгляд, экстремисты из ХАМАС не представляют весь народ Палестины. Поэтому для Израиля стало бы ошибкой вновь оккупировать Газу. Покончить с экстремистами "Хезболлы" на севере и ХАМАСом на юге – это необходимое условие... Но там должна быть палестинская администрация. Должен быть путь к созданию Палестинского государства". Джо Байден

Президент США также подтвердил, что настаивает на открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей из сектора Газа и на поставках гумпомощи гражданскому населению. Кроме того, он обратился к Ирану с призывом не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

"Я уверен, что невинным людям в секторе Газа следует предоставить доступ к медицинской помощи, воде и продовольствию", – подчеркнул Джо Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркивал, что ХАМАС не выражает интересы палестинского народа.

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Десятки израильтян и иностранных граждан остаются в заложниках у боевиков. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников. Сейчас израильская армия стягивает танки и пехоту к границе с сектором Газа для начала полномасштабной наземной операции. Жителям сектора дали еще несколько часов на срочную эвакуацию.



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