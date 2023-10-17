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Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС

Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС Фото: скриншот
Армейская пресс-служба 16 октября 2023 года распространила короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа. Военные заявили об уничтожении главы общей разведки организации ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись нанесения удара по одному из зданий в секторе Газа. Ролик сопровождался подписью, что в результате атаки был ликвидирован глава общей разведки ХАМАС.

Имя ликвидированного при этом не уточняется, других подробностей обстоятельств этого удара также не приводится.

Помимо этого, армейская пресс-служба сообщила о нанесении ударов по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа.

7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар. Ответственность за атаку на себя взяло исламистское движение ХАМАС, правящее на территории сектора Газа.

14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал следующий этап операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что "батальоны израильской армии развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции".

Тем не менее начало наступления было отложено. Утром 15 октября Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа для переезда мирных жителей на юг анклава. У границы сектора Газа армия Израиля собрала огромную ударную группировку.

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