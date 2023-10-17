Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС

Армейская пресс-служба 16 октября 2023 года распространила короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа. Военные заявили об уничтожении главы общей разведки организации ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись нанесения удара по одному из зданий в секторе Газа. Ролик сопровождался подписью, что в результате атаки был ликвидирован глава общей разведки ХАМАС.

Имя ликвидированного при этом не уточняется, других подробностей обстоятельств этого удара также не приводится.

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, חיסלו אמש ברצועת עזה את בילל אל קדרה, מפקד כוח נח׳בה בגדוד דרום חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי על הפשיטה הרצחנית בקיבוצים נירים וניר עוז. בנוסף, חוסלו פעילים נוספים בארגון הטרור חמאס וכן בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני>> pic.twitter.com/HwPIRpZCFA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

Помимо этого, армейская пресс-служба сообщила о нанесении ударов по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа.

7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар. Ответственность за атаку на себя взяло исламистское движение ХАМАС, правящее на территории сектора Газа.

14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал следующий этап операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что "батальоны израильской армии развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции".

Тем не менее начало наступления было отложено. Утром 15 октября Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа для переезда мирных жителей на юг анклава. У границы сектора Газа армия Израиля собрала огромную ударную группировку.

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По состоянию на 16 октября 2023 года, в посольство Казахстана в Израиле обратились более 100 граждан РК с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов.