Джо Байден сделал заявление по возвращении из Израиля

Срочное выступление провел американский президент спустя несколько часов после возвращения из Израиля, и заявил, что из бюджета США необходимо выделить средства на дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают издания, в выступлении Джо Байдена, которое он вел из Овального кабинета, спустя 20 часов после возвращения из Израиля, чувствовалась некая срочность. Американский президент отметил, что ЦАХАЛ (израильская армия) готов к наземному наступлению, чтобы атаковать ХАМАС.





LIVE: Biden gives prime-time address after Israel visit https://t.co/BDJX2rkGTg — Reuters (@Reuters) October 20, 2023

Он отметил, что в пятницу он направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы "финансировать нужды национальной безопасности Америки для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину", передает CNN.

"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении нескольких поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим для наших детей и внуков". Джо Байден

По подсчетам американских чиновников, сумма помощи может достигать ста миллиардов долларов. Предполагается, что Киеву направят $60 млрд – большую часть средств из пакета, остальная сумма пойдет на помощь Израилю, Тайваню и на охрану американской границы.

Американский президент посетил Израиль 18 октября. В ходе визита Байден сделал неожиданное заявление о том, что родился он в Израиле.

