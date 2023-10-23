Палестинские власти сообщили о 13 погибших в результате обстрелов лагеря беженцев

В результате очередной израильской атаки в городе Джабалия на севере сектора Газа погибли по меньшей мере 13 человек, сообщает Zakon.kz

По информации агентства WAFA стрельба велась по двум жилым домам и албанской мечети в лагере беженцев.

Ранее Минздрав Палестины заявил о росте числа погибших в секторе Газа.

По состоянию на 22 октября 2023 года в секторе Газа погиб 4651 человек и 14 245 получили различные ранения, уточняет ведомство в Telegram-канале.

Ранее отмечалось, что количество жертв в секторе Газа выросло до 4,3 тысячи, свыше 13 тысяч человек пострадали.

По меньшей мере 5431 гражданин Израиля пострадал в результате нападения на страну, сообщает Минздрав Израиля.

Израильские военные заявили, что нанесли "превентивный удар" по подземным сооружениям на территории мечети Аль-Ансар на Западном берегу реки Иордан. В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что под мечетью находилась "террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

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