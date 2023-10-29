Тысячи человек собрал марш в поддержку Палестины в центре Лондона

Сто тысяч человек поддержали марш в центре Лондона, призванный прекратить огонь в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 28 октября, тысячи жителей Лондона вышли на масштабную акцию протеста с требованием немедленно прекратить войну в Газе. Большая часть участников акции выразила негодование в связи с тем, что в минувшую пятницу в ходе голосования в ООН Великобритания воздержалась от поддержки резолюции о прекращении огня в секторе, передает The Guardian.





Фото: SkyNews





Британцы разных возрастов вышли с плакатами, флагами и лозунгами, которые выражают недовольство продолжающимся конфликтом в Газе. Также протестующие высказывались по поводу длительного отключения воды и электричества в секторе.

Накануне акцию протеста устроили жители Нью-Йорка. Из-за скопления людей в городе был закрыт самый крупный вокзал метро.

Недовольства среди жителей разных стран вызвала массированная атака сектора Газа, о которой в пятницу заявил Израиль, а также голосование Генеральной ассамблеи ООН по принятию резолюции о немедленном перемирии в Газе.