Северная Корея закроет четверть своих посольств из-за нехватки денег
Фото: pixabay
КНДР собирается прекратить деятельность нескольких своих посольств за рубежом. На содержание дипломатических миссий просто нет денег, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Guardian 10 ноября, КНДР планирует закрыть примерно четверть своих зарубежных дипломатических представительств. Экономика находящейся под санкциями страны больше не может поддерживать расходы на содержание посольств, утверждает издание.
"Хотя Северная Корея достигла впечатляющего прогресса в своих ядерных и ракетных программах, санкции затрудняют ей приобретение иностранной валюты, которая требуется для содержания заграничных представительств. Дипломатические миссии КНДР не получают финансирования напрямую из Пхеньяна, а средства на свое содержание получают за счет строительного и IT-бизнеса, равно как и от нелегальной торговли, контрабанды и отмывания денег", – утверждает The Guardian.
Власти КНДР заявили, что Северная Корея "как суверенная страна" пользуется своим правом на перераспределение дипломатических приоритетов, а закрытие посольств – "часть каждодневной работы по продвижению государственных интересов во внешних отношениях".
Ранее сообщалось, что КНДР планирует вновь запустить в космос спутник-шпион после ряда неудачных попыток.
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