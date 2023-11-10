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Северная Корея закроет четверть своих посольств из-за нехватки денег

Северная Корея закроет четверть своих посольств из-за нехватки денег Фото: pixabay
КНДР собирается прекратить деятельность нескольких своих посольств за рубежом. На содержание дипломатических миссий просто нет денег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 10 ноября, КНДР планирует закрыть примерно четверть своих зарубежных дипломатических представительств. Экономика находящейся под санкциями страны больше не может поддерживать расходы на содержание посольств, утверждает издание.

По данным СМИ, сокращение представительств коснется даже тех стран, которые КНДР традиционно считает дружественными. Послы Северной Кореи в Уганде и Анголе уже нанесли лидерам этих государств прощальные визиты. Также закрылись посольства и консульства КНДР в Гонконге и Мадриде. Еще восемь северокорейских дипломатических представительств прекратят работу в ближайшие дни.
"Хотя Северная Корея достигла впечатляющего прогресса в своих ядерных и ракетных программах, санкции затрудняют ей приобретение иностранной валюты, которая требуется для содержания заграничных представительств. Дипломатические миссии КНДР не получают финансирования напрямую из Пхеньяна, а средства на свое содержание получают за счет строительного и IT-бизнеса, равно как и от нелегальной торговли, контрабанды и отмывания денег", – утверждает The Guardian.

Власти КНДР заявили, что Северная Корея "как суверенная страна" пользуется своим правом на перераспределение дипломатических приоритетов, а закрытие посольств – "часть каждодневной работы по продвижению государственных интересов во внешних отношениях".

Несмотря на годы изоляции и суровые экономические санкции, КНДР поддерживает дипломатические отношения со 159 странами. До недавнего времени у Северной Кореи были посольства и консульства примерно в 50 государствах.

Ранее сообщалось, что КНДР планирует вновь запустить в космос спутник-шпион после ряда неудачных попыток.

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