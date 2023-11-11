ВОЗ: 250 атак совершено на больницы в секторе Газа

С 7 октября центры здравоохранения в Газе подверглись более чем 250 атакам. Об этом заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Zakon.kz

"С 7 октября ВОЗ зафиксировала более 250 атак на центры здравоохранения в Газе и на Западном берегу, а также 25 атак на центры здравоохранения в Израиле, то есть больницы, клиники, пациентов, машины скорой помощи. На прошлой неделе ВОЗ задокументировала пять атак на пять больниц за один день. Всего за последние 48 часов четыре больницы были выведены из строя", - передает ТАСС слова Гебрейесуса, озвученные на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Ближнему Востоку.

Он также заявил, что в секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок.

Ранее сообщалось, что жертвами удара ЦАХАЛ по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек. По данным СМИ, израильская авиация нанесла также удары и по площадям близ других больниц на севере Газы – "ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, что ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС. Подробнее здесь.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 10 812 человек, пострадали более 26 тысяч человек.