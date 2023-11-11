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Число погибших в Газе превысило 11 тысяч человек

свечка Фото: freepik
По последним данным официальных лиц Палестины, в результате авиационных и артиллерийских ударов погибло 11 078 жителей Газы, сообщает Zakon.kz.

Израиль также обновил число погибших при атаке боевиков 7 октября. После пересчета, по данным МИД Израиля, в результате атаки погибло около 1200 человек, 240 солдат находятся в плену.

Более 100 000 жителей бежали на юг за последние два дня, поскольку израильские силы действуют "глубоко в городе Газа", сообщил главный военный представитель Даниэль Хагари.

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Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра РК – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном. Мурат Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта.

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