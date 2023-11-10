Казахстанцы в секторе Газа, ситуация на Ближнем Востоке: о чем говорили главы МИД Казахстана и Израиля

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра РК – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном. Об этом 10 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы стороны отметили поступательный характер двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава МИД Израиля проинформировал о текущей ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Мурат Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта.

"Казахстанский министр призвал конфликтующие стороны к поиску путей мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку данный вопрос имеет глобальное значение для всего мирового сообщества. В данном контексте казахстанский дипломат отметил заявление президента РК Касым-Жомарта Токаева на Саммите СНГ, в соответствии с которым подчеркивается, что обострение ситуации может привести к серьезным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. В этой связи Казахстан твердо привержен решению израильско-палестинского конфликта путем мирных переговоров и дипломатического диалога". Пресс-служба МИД РК

Вместе с тем министр иностранных дел Казахстана обратился к израильскому коллеге с просьбой.

"Нуртлеу обратился к израильскому коллеге с убедительной просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в секторе Газа, отметив, что данная задача является первостепенным приоритетом для нашей страны". Пресс-служба МИД РК

Глава МИД РК также проинформировал Эли Коэна о ходе проводимой работы с властями Египта по скорейшему возвращению казахстанцев на Родину.

"Министр Эли Коэн поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле". Пресс-служба МИД РК

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

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По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

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7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС. Подробнее здесь.