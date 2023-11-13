137 нападений на больницы в Газе зафиксировала ВОЗ с начала октября

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября говорится в совместном заявлении региональных директоров Фонда ООН в области народонаселения.

"За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек и ранены 686, в том числе 16 медицинских работников погибли, 38 получили ранения при исполнении служебных обязанностей", – говорится в тексте опубликованного документа организации.

Как уточняется, к этому моменту больше половины больниц в секторе Газа закрыты.

Кроме того, отмечается, что нападения на медицинские учреждения и гражданское население неприемлемы. Они нарушают международное гуманитарное право, международные законы и конвенции в области прав человека. Представители организации отметили, что никто никогда не должен быть лишен права обращаться за медицинской помощью, особенно во время кризиса.

"Решительные международные действия должны быть предприняты сейчас, чтобы обеспечить немедленное гуманитарное прекращение огня, остановить гибель людей и сохранить то, что осталось от системы здравоохранения Газы. Необходимо также разрешить регулярный, безопасный и беспрепятственный доступ для доставки топлива, медикаментов и воды для продолжения оказания этих важнейших жизненно важных услуг. Насилие должно прекратиться немедленно", – отмечается в документе.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.

