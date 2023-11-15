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Около 60% жилых зданий в Газе повредили обстрелы израильской армии

сектор Газа Фото: pixabay
Около 60% жилых строений в секторе Газа получили повреждения или оказались разрушены в результате обстрелов со стороны израильской армии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Jazeera со ссылкой на власти палестинского анклава, 42 тыс. жилых зданий разрушены, еще 223 тыс. частично повреждены, что составляет 60% от всех жилых строений в секторе.

Ранее сообщалось, что Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.

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