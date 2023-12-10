Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

10 декабря в 09:38 по Астане специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 917 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.



Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.4.

Глубина 30 км.



Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет было.

Национальный центр сейсмологии Афганистана также сообщил о подземных толчках. По их данным, магнитуда составила 4.8 балла.



На карте, представленной центром сейсмологии, видно, что землетрясение произошло недалеко от Кабула – столицы Афганистана. О жертвах и разрушениях данных нет.

7 октября текущего года Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли свыше 2 тыс. человек.

Более 90% погибших в результате землетрясения составляли женщины и дети, заявил Сиддиг Ибрагим, глава полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.

Еще одно мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Афганистане 15 октября. По официальным данным, в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 150 человек, также есть информация об одном погибшем.

Последний раз "трясло" Афганистан 18 ноября, тогда данных о жертвах не было.