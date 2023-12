Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

Эпицентр землетрясения расположен в 917 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.



Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет было.

Национальный центр сейсмологии Афганистана также сообщил о подземных толчках. По их данным, магнитуда составила 4.8 балла.



Earthquake of Magnitude:4.8, Occurred on 10-12-2023, 09:08:17 IST, Lat: 36.19 & Long: 69.91, Depth: 90 Km ,Location: Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/30qrUSYJgf @ndmaindia @Indiametdept @KirenRijiju @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @DDNewslive pic.twitter.com/9BCEcmXIgF