Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана
Эпицентр землетрясения расположен в 917 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
- Энергетический класс землетрясения 11.0.
- Магнитуда MPV 5.4.
- Глубина 30 км.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет было.
Национальный центр сейсмологии Афганистана также сообщил о подземных толчках. По их данным, магнитуда составила 4.8 балла.
Earthquake of Magnitude:4.8, Occurred on 10-12-2023, 09:08:17 IST, Lat: 36.19 & Long: 69.91, Depth: 90 Km ,Location: Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/30qrUSYJgf @ndmaindia @Indiametdept @KirenRijiju @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @DDNewslive pic.twitter.com/9BCEcmXIgF— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) December 10, 2023
На карте, представленной центром сейсмологии, видно, что землетрясение произошло недалеко от Кабула – столицы Афганистана. О жертвах и разрушениях данных нет.
7 октября текущего года Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли свыше 2 тыс. человек.
Более 90% погибших в результате землетрясения составляли женщины и дети, заявил Сиддиг Ибрагим, глава полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.
Еще одно мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Афганистане 15 октября. По официальным данным, в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 150 человек, также есть информация об одном погибшем.
Последний раз "трясло" Афганистан 18 ноября, тогда данных о жертвах не было.