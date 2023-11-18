Очередное землетрясение зафиксировали на территории Афганистана

Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зарегистрировала очередное землетрясение на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 18 ноября в 08:56 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположен в 835 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.2.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости на территории Казахстана не было.

На момент написания новости данных о разрушениях, погибших и пострадавших на территории Афганистана нет.

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7 октября Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли более 2 тыс. человек.

Более 90% людей, погибших в результате землетрясения на прошлой неделе, составляли женщины и дети, заявил в четверг Сиддиг Ибрагим, глава полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.

Еще одно мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Афганистане 15 октября. По официальным данным, в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 150 человек, также есть информация об одном погибшем.

