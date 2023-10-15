Более 150 человек пострадали от третьего за неделю землетрясения в Афганистане

Еще одно мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Афганистане 15 октября. По официальным данным, в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 150 человек, также есть информация об одном погибшем, сообщает Zakon.kz.

На данный момент сообщалось, что один человек погиб и около 150 получили ранения, сообщил Мохаммад Захир Нурзай, глава группы по оказанию чрезвычайной помощи в провинции Герат, пишет Euronews.

Он добавил, что число жертв может возрасти, поскольку они еще не достигли всех пострадавших районов.

Поступали сообщения о повреждении десятков домов, но они не были подтверждены официально.

В заявлении Министерства информации Афганистана, которым управляет временная администрация Талибана, говорится, что землетрясение потрясло Герат и прилегающие провинции, отключив электричество в большей части провинции Герат.

Герат, граничащий с Ираном и известный как культурная столица страны, за последнюю неделю пострадал от серии землетрясений.

По данным сети сейсмических станций "СОМЭ", очередное землетрясение на территории Афганистана произошло 15 октября в 09:36 алматинского времени.

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По данным Геофизической службы США, афтершок магнитудой 5,5 был зафиксирован спустя 20 минут.

Ранее 11 октября в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5.

7 октября Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли более 2 тыс. человек.

Более 90% людей, погибших в результате землетрясения на прошлой неделе, составляли женщины и дети, заявил в четверг Сиддиг Ибрагим, глава полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.

