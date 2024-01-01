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Бывший прокурор заявил, что у Трампа высокие шансы быть осужденным в 2024 году

Дональд Трамп Фото: wikimedia
Перспектива вынесения хотя бы одного приговора Дональду Трампу в 2024 году "чрезвычайно высока", заявил бывший федеральный прокурор, сообщает Zakon.kz.

Гленн Киршнер, американский адвокат с 30-летним опытом работы в судебных процессах, в интервью Sky News дал оценку предстоящему году бывшего президента США в суде.

Юридический аналитик заявил, что, по его мнению, по крайней мере в одном случае судья и группа обвинения поймут о необходимости наказать его тюремным заключением.

Трампу предъявлено 91 обвинение в четырех уголовных процессах. Хотя не ожидается, что он встретится со всеми четырьмя в 2024 году, уже назначены некоторые даты судебных заседаний. Первое – 4 марта за его предполагаемую роль в восстании 6 января.

Киршнер заявил, что шансы на вынесение обвинительного приговора чрезвычайно высоки.

"Никто не знает, попадет ли он в тюрьму, но, учитывая характер его преступлений, предполагая, что он осужден, по существу, за попытку положить конец мирной передаче президентской власти, я считаю, что судья и команда обвинения понимают, что если вы не накажете за эти серьезные проступки, за эти преступления против демократии, вы дадите следующему честолюбивому диктатору зеленый свет, чтобы он повторил все это снова".

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Стремясь добиться прекращения дела о 6 января, адвокаты Дональда Трампа утверждают, что оно должно быть прекращено на основании президентской неприкосновенности.

Председательствующий судья отклонил иск, что побудило Трампа подать апелляцию.

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