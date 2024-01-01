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На российском острове Сахалине объявлена угроза цунами

Сахалин Фото: wikimedia
После череды землетрясений на Японском море на острове Сахалин объявлена угроза цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишут российские СМИ, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, сообщает ГУ МЧС региона.

В ряде районов включена система оповещения, производится эвакуация населения в безопасные места.

Остров Сахалин находится в Тихом океане к северу от Японии, в котором сегодня, 1 января произошла серия сильных землетрясений. 

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма. По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров достигает Ното в префектуре Исикава.

Также у побережья крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на Хонсю было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.

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