В семье Дональда Трампа случилось горе

Супруга экс-главы США Мелания Трамп 10 января 2024 года сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс, сообщает Zakon.kz.

Бывшая первая леди отметила, что семья будет очень скучать и продолжит чтить наследие Кнавс.

Об этом Мелания Трамп написала на личной странице в соцсети X (бывш. Twitter).

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой мамы Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие". Мелания Трамп

Также в различных СМИ сказано, что Кнавс умерла во вторник, 9 января 2024 года, во Флориде. Ей было 78 лет.

В 2018 году родители Мелании Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили статус постоянных жителей США.

6 января 2024 года стало известно, что Верховный суд США рассмотрит беспрецедентное решение Верховного суда Колорадо об исключении бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней этого штата.