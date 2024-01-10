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В семье Дональда Трампа случилось горе

В семье Дональда Трампа случилось горе Фото: Instagram/melaniatrumpworld
Супруга экс-главы США Мелания Трамп 10 января 2024 года сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс, сообщает Zakon.kz.

Бывшая первая леди отметила, что семья будет очень скучать и продолжит чтить наследие Кнавс.

Об этом Мелания Трамп написала на личной странице в соцсети X (бывш. Twitter).

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой мамы Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие".Мелания Трамп

Также в различных СМИ сказано, что Кнавс умерла во вторник, 9 января 2024 года, во Флориде. Ей было 78 лет.

В 2018 году родители Мелании Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили статус постоянных жителей США.

6 января 2024 года стало известно, что Верховный суд США рассмотрит беспрецедентное решение Верховного суда Колорадо об исключении бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней этого штата.

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