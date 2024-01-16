ЦАХАЛ завершает интенсивные бои на севере Газы

Интенсивная наземного наступления на севере сектора Газа завершилась, а вскоре завершится и в районе Хан-Юнис на юге сектора. Об этом сообщил Министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает Zakon.kz

По информации The Times of Israel, сейчас на севере Газы после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе солдаты работают над поиском оставшихся объектов ХАМАС и уничтожением или захватом последних боевиков террористической группировки.

На юге сектора Газа, по словам Галланта, "войска ЦАХАЛ сосредоточены на руководстве ХАМАС.

"В рамках этой акции бригада Хан-Юниса постепенно распадается как боевая сила. Мы также перерезали дороги, ведущие в Рафах, над и под землей", - сообщил министр обороны.

Галлант уточнил, что "политическая нерешительность может навредить ходу военной операции".

"Будущее правительство в Газе должно вырасти из сектора Газа. Газой будут управлять палестинцы. Окончание военной кампании должно быть закреплено политическим актом", - заключил он.

Ранее сообщалось, что представители министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа заявили о том, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тысяч человек.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.