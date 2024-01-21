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СМИ: США начали борьбу с хуситами по идеологическим причинам

США Фото: freepik
Штаты начали военную операцию против хуситов в Красном море по идеологическим, а не экономическим мотивам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Washington Post.

По словам собеседников газеты, причиной действий США стали не последствия для судоходства, а желание Байдена показать, что Штаты способны действовать "как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели". Источники газеты сравнили решение Байдена начать борьбу с хуситами с его поддержкой Украины, которой США оказали помощь на миллиарды долларов.

Администрация США также стремится избежать обвинений в разжигании насилия в регионе и получила международную поддержку со стороны партнеров и резолюцию СБ ООН осуждающую атаки хуситов, пишет издание.

Атаки боевиков на коммерческие суда привели к тому, что многим перевозчикам пришлось перенаправить свои контейнеровозы в обход Красного моря. Суда следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7-20 дней. В связи с этим стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое. Крупные нефтяные компании, включая BP и Shell, приостановили поставки через Красное море.

Недавно США совместно с Великобританией нанесли два удара по йеменскому портовому городу Ходейда, который располагается на побережье Красного моря.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы снова обстреляли американское торговое судно в Красном море. 

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