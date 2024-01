Собака-серфер произвела фурор на пляжах Перу

Одетый в желтый жилет, маленький Эфруз балансирует на передней части доски для серфинга, пока волны пенятся вокруг него и его компаньона, скользя над тихоокеанскими водами у берегов Перу.

SURF'S PUP: Efruz the Jack Russell terrier was seen catching waves with his owner off the coast of San Bartolo, Peru, on Thursday (1/26). His owner Mauro Canella is a surf instructor and said he used the same techniques to teach the dog as he does humans.