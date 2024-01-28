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Собака-серфер произвела фурор на пляжах Перу

собака на серфе Фото: соцсети
Четырехлетний джек-рассел-терьер по кличке Эфруз любит море и часто садится на доску для серфинга, чтобы покататься на волнах. Видео с псом, рассекающим волны океана, стало вирусным в Twitter, сообщает Zakon.kz.

Одетый в желтый жилет, маленький Эфруз балансирует на передней части доски для серфинга, пока волны пенятся вокруг него и его компаньона, скользя над тихоокеанскими водами у берегов Перу.

Его владелец Мауро Канелла, инструктор по серфингу, сказал, что для обучения собак он использовал те же методы, что и людей.

Канелла говорит, что они начали вместе заниматься серфингом около года назад. И они не единственный дуэт собаки и человека, бороздящий волны у Сан-Бартоло. Дюжину или больше можно увидеть в выходные дни.

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