Военный вертолет потерпел крушение в Турции
Фото: akorda.kz
Вертолет ВВС Турции упал на западе Турции в провинции Эскишехир 24 ноября. В связи с этим продолжается поисково-спасательная операция, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, обломки воздушного судна уже найдены. На месте происшествия работают спасательные бригады.
В министерстве рассказали, что вертолет типа AS-532 вылетел из города Эскишехир, он совершал учебный полет.
Причина крушения неизвестна. Подробности происшествия выясняются.
До этого, 12 ноября, в турецкой провинции Малатья рухнул еще один военный вертолет – S-70. Жертвами крушения стали четверо военных.
Ранее мы писали о том, как десятки людей погибли по пути на похороны.
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