Вертолет ВВС Турции упал на западе Турции в провинции Эскишехир 24 ноября. В связи с этим продолжается поисково-спасательная операция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, обломки воздушного судна уже найдены. На месте происшествия работают спасательные бригады.

В министерстве рассказали, что вертолет типа AS-532 вылетел из города Эскишехир, он совершал учебный полет.

Причина крушения неизвестна. Подробности происшествия выясняются.

До этого, 12 ноября, в турецкой провинции Малатья рухнул еще один военный вертолет – S-70. Жертвами крушения стали четверо военных.

Ранее мы писали о том, как десятки людей погибли по пути на похороны.