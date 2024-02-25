Восемь полицейских получили ранения на выставке сельского хозяйства в Париже

Префект полиции Парижа Лоран Нуньез заявил о том, что в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства ранения получили 8 полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Figaro, французские силовики задержали 6 человек, в том числе трех за нападение на представителей государственной власти.

"Префект полиции Парижа Лоран Нуньез говорит о 8 раненых, в том числе 2 получивших серьезные повреждения", – говорится в сообщении.

Agricultural Show in France Turns Ugly

Emmanuel Macron officially opened the Agricultural show this Saturday at midday (several hours late), and began his stroll, in an electric context. He was greeted by whistles and farmers asking him to step down, before clashes broke out… pic.twitter.com/UwpHPXsVJD — Freddie Ponton 🇫🇷 (@LFCNewsMedia) February 25, 2024

Ранее сообщалось, что сотни фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.