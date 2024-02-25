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Восемь полицейских получили ранения на выставке сельского хозяйства в Париже

бастующие фермеры во Франции Фото: X(Twitter)/@WatchTowerGW
Префект полиции Парижа Лоран Нуньез заявил о том, что в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства ранения получили 8 полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Figaro, французские силовики задержали 6 человек, в том числе трех за нападение на представителей государственной власти.

"Префект полиции Парижа Лоран Нуньез говорит о 8 раненых, в том числе 2 получивших серьезные повреждения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотни фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

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