Восемь полицейских получили ранения на выставке сельского хозяйства в Париже

Как пишет газета Figaro, французские силовики задержали 6 человек, в том числе трех за нападение на представителей государственной власти.

Agricultural Show in France Turns Ugly

Emmanuel Macron officially opened the Agricultural show this Saturday at midday (several hours late), and began his stroll, in an electric context. He was greeted by whistles and farmers asking him to step down, before clashes broke out… pic.twitter.com/UwpHPXsVJD