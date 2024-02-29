Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать

Согласно Постановлению правительства Казахстана "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", 1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории страны устанавливается единый часовой пояс (UTC+5), сообщает Zakon.kz.

Акиматы городов:

Астаны;

Алматы;

Шымкента.

Акиматы областей:

Акмолинской;

Алматинской;

Жамбылской;

Карагандинской;

Костанайской;

Павлодарской;

Северо-Казахстанской;

Туркестанской;

Восточно-Казахстанской;

Абайской;

Жетысуской;

Улытауской

в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 переводят местное время на один час назад.

Данная инициатива принадлежит казахстанским ученым и экспертам, вошедшим в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ранее ими был изучен международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

Рекомендации по адаптации к смене часового пояса

В первые дни лучше дать организму больше сна, удлинить продолжительность сна на час. Соблюдать режим правильного питания, исключив из рациона жирную, острую, копченую пищу, фастфуд и сладости. Полезно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, снизить чрезмерные нагрузки, особенно детям и пожилым людям.

Фото: pixabay

В отношении детей больше уделять им внимание и терпимо относиться к возможным капризам. Пожилым людям желательно совершать легкую прогулку перед сном, избегать чрезмерных физических нагрузок, следить за артериальным давлением.

Как не опоздать на поезд или самолет

В график движения пассажирских поездов внесены изменения. Все они доступны на официальных сайтах и интернет-ресурсах. Также пассажиры могут бесплатно получить информацию по номеру 1433 или через Telegram бот @KTZH_PP_BOT.

Фото: pixabay

Авиакомпании также произвели все необходимые изменения в системах продаж авиабилетов. Всем пассажирам направлены оповещения.

С 29 февраля по 2 марта будут работать телефоны "горячей линии":

8 7172 798214

8 7172 798213.

Телефоны справочных служб аэропорта и Call-центры авиакомпаний:

Air Astana – 8 727 244 44 77, 8 7172 58 44 77, 8 702 702 44 77;

FlyArystan – 8 727 331 1010 (WhatsApp 8 702 702 0227);

SCAT – 8 7252 99 88 80; Qazaq Air 8 727 356 14 14.

Подготовка гаджетов и техники к переходу на единое время

Windows

1. Откройте Панель управления > Часы и регион > Дата и время.

2. Перейдите во вкладку "Время в Интернете" нажмите на "Изменить параметры".

3. Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".

4. Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.

macOS

1. Откройте Системные настройки > Дата и время.

2. Убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически".

3. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Фото: pixabay

Android

1. Откройте Настройки > Система > Дата и время.

2. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.

3. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

1. Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.

2. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.

3. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

Предлагаем также воспользоваться другими интересными сведениями по вопросу перехода на единый часовой пояс. К примеру, изменится ли время начала учебы в школах Казахстана, нужно ли перепрограммировать ККМ и как оплачивается работа в ночное время при переходе на новый часовой пояс.