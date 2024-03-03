США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь жителям сектора Газа

В результате совместной операции США и Королевских ВВС Иордании американские самолеты C-130 сбросили 38 000 единиц еды вдоль побережья Газы, сообщает Zakon.kz.

Сделали они это "для оказания необходимой помощи гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", говорится в сообщении Центрального командования США.

"Гуманитарная авиация Министерства обороны США способствует постоянным усилиям правительства США по оказанию жизненно важной гуманитарной помощи населению Газы. Мы ведем планирование возможных последующих миссий по доставке помощи с воздуха. Эти сбросы с воздуха являются частью постоянных усилий по доставке большего объема помощи в Газу, в том числе за счет расширения потока помощи через наземные коридоры и маршруты", – говорится в сообщении.

Фото: twitter/CENTCOM

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена, США наблюдают за местом, где ранее в субботу в сектор Газа была сброшена помощь, и официальные лица видели, как к ней приближались гражданские лица. Чиновник также сообщил, что США видели, как мирные жители распределяли помощь между собой, пишет CNN.

Другой высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам, что место сброса было выбрано с учетом того, где вероятнее всего укрывается большое количество мирного населения.

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