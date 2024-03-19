В России на руднике в Амурской области под завалами остаются 13 человек

В Амурской области на "Покровском руднике", где накануне произошел обвал горных пород идет расчистка завалов инженерной техникой, однако 13 человек еще находятся в шахте, сообщает Zakon.kz

По данным МЧС России задействованы 25 специалистов и 4 единицы техники. Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Также работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России. Еще направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края.

Как сообщили позже в Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике "Пионер" в Зейском округе

Ранее в Казахстане произошла трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.

А в этом году, точнее 4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.