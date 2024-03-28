Теракт в "Крокус Сити Холле": в Казахстане проверят все торговые центры и концертные залы

Фото: pixabay.com

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 28 марта рассказал, какие меры безопасности примут в торговых центрах и концертных залах Казахстана в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: