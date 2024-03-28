Теракт в "Крокус Сити Холле": в Казахстане проверят все торговые центры и концертные залы
Фото: pixabay.com
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 28 марта рассказал, какие меры безопасности примут в торговых центрах и концертных залах Казахстана в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в России, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Игорь Лепеха отметил, что в Казахстане все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 кв. м, а также все объекты образования, здравоохранения и места массового скопления людей относятся к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении.
"На сегодняшний день мы работу проводим с тем, чтобы дополнительно проверить все эти объекты. Те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, проверим. По остальным, по крайней мере, пройдем, побеседуем с собственниками, посмотрим по вопросам технической укрепленности и дадим рекомендации. В этом плане мы работаем", – отметил он.
А также дал рекомендации на такой случай.
"Здесь сложно давать какие-то рекомендации, потому что, скажем так, беспрецедентный факт. Не паниковать, постараться уйти, скрыться, по возможности покинуть место происшествия. Понятно, что если нет соответствующей компетенции, не надо геройствовать. Мы смотрим тоже, что там произошло, как произошло... Допустим, по школам мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон", – добавил Игорь Лепеха.
При этом он отметил, что в стране действуют и превентивные меры. Одна из них – обязательная дактилоскопия иностранцев, въезжающих в Казахстан.
"Вы знаете, что у нас с 1 января введена обязательная дактилоскопия иностранцев, въезжающих в страну. Она уже сейчас работает, и с начала года мы уже 10 преступников установили, которые пытались въехать в нашу страну", – резюмировал вице-министр внутренних дел.
22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
25 марта сообщалось, что число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139 человек.
В этот же день стало известно, что был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей. 26 марта было предъявлено обвинение восьмому подозреваемому, которого арестовали до 22 мая.
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