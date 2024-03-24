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"Бурдж-Халифа" окрасилась цветами флага России

&quot;Бурдж-Халифа&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 10:14 Фото: соцсети
Небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами российского флага в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.
"ОАЭ уже выразили свое решительное осуждение этих преступных действий и свое постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности в нарушение международного права", – сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

Агентство сообщило, что помимо самого высокого небоскреба цветами российского флага окрасились: Штаб-квартира ADNOC; Бурдж аль-Араб; Дубай Рамка; Штаб-квартира глобального рынка Абу-Даби; Муниципалитет города Абу-Даби; Муниципалитет города Аль-Дафра; штаб-квартира группы ADNEC; Университет Халифа; Штаб-квартира Мубадалы; и мост Шейха Зайда.

"ОАЭ уже выразили свое решительное осуждение этих преступных действий и свое постоянное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности в нарушение международного права", – заключило издание.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 133 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.

23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

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