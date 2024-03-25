Число погибших при теракте в "Крокус сити холле" увеличилось до 139 человек

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 25 марта 2024 года сообщил, что число погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" выросло до 139 человек, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о 137 погибших.



Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначены экспертизы.

"Из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара 45 человек, всего погибли 139 человек", – сказал глава СК РФ.

По его словам, вооруженные нападавшие прибыли в "Крокус сити холл" в 19:58 и покинули здание в 20:11.



Также Александр Бастрыкин сообщил, что при задержании подозреваемых обнаружили два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта и пожелал выздоровления раненым.

"Уважаемые коллеги, прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта. Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей и помогал пострадавшим. Наше общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки", – сказал Путин.

Российский лидер заявил, что те, кто планировал теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но они встретили единение и решимость противостоять.

"Мы знаем, что теракт совершен руками радикальных исламистов, нас интересует заказчик. Нужно получить ответы на ряд вопросов, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России", – подчеркнул президент Путин.

22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

Ранее сообщалось, что санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще два подозреваемых.