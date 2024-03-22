Теракт в "Крокус Сити Холле": число погибших значительно увеличилось

Российские СМИ сообщили о том, что погибших в "Крокус Сити Холле" не менее 62, передает Zakon.kz

Baza в Telegram пишет, что по предварительным данным, число погибших в результате стрельбы увеличилось до 62 человек. При этом, в здании еще не осмотрены все помещения - количество погибших может еще вырасти.

Также сообщается, что более 10 погибших обнаружены в одном из туалетов. После стрельбы часть посетителей спряталась в туалете. Во время атаки они звонили на номер 112 и просили спасти их, потому что в помещение уже начал проникать дым и люди были заблокированы.

Shot сообщает, что число погибших в результате теракта увеличилось до 70 человек, много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь - там люди прятались от стрельбы. Многие просто задохнулись из-за дыма, на телах нет ранений.

Ранее сообщалось, что 22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.

Позже Минздрав опубликовал имена пострадавших в теракте. В списке значатся 145 пострадавших, среди них семеро детей.

Среди госпитализированных девять человек в крайне тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве Подмосковья.

В МИД РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.