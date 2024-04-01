Суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В Москве 1 апреля 2024 года арестовали еще одного подозреваемого в организации теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, подозреваемый является уроженцем Таджикистана.

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении уроженца Таджикистана Юсуфзоды Якубджони Давлатхон, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.



26 марта арестовали еще одного подозреваемого – Алишера Касимова. 29 марта арестовали другого подозреваемого – Назримада Лутфуллои.

МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". В списке значатся 143 фамилии.